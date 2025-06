Pioli Juve il tecnico verso il ritorno in Serie A | ha già detto sì a quella panchina Cosa filtra sul futuro dell’ex Milan

Il futuro di Stefano Pioli si infiamma con un possibile ritorno in Serie A, questa volta sulla panchina della Juventus. Dopo aver lasciato Milano, l’allenatore avrebbe già dato il suo assenso alla nuova avventura, alimentando le speculate e i sogni dei tifosi bianconeri. La Fiorentina, nel frattempo, punta forte su di lui, ma l’attesa per scoprire se il suo passo sarà verso Torino o Firenze si fa intensissima. Cosa riserverà il destino di Pioli?

Pioli Juve, il tecnico verso il ritorno: ha già detto sì a quella squadra di Serie A. L'indiscrezione e tutti gli aggiornamenti. La Fiorentina, al netto di tanti nomi fatti e mai trattati, è concentrata solo su Stefano Pioli e confida di andare fino in fondo. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio account X. L'allenatore ha grande voglia di tornare a Firenze, si sta lavorando no stop per superare qualsiasi ostacolo, fa sapere il giornalista. L'ex Milan, accostato anche alla Juve, si avvicina dunque al ritorno in Italia.

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore - La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

La Lazio si inserisce forte sul tecnico toscano: il ritorno sarebbe probabile. Pioli e Motta nomi caldi. A Firenze pranzo tra i giallorossi e l’atalantino, ma occhio alla Juve. Partecipa alla discussione

Nella giornata di ieri ci sono stati contatti diretti tra la #Juventus e Stefano #Pioli, cercato anche dall’#Atalanta. Il tecnico si trova in vacanza dopo aver concluso la stagione con l’#AlNassr. In questo momento è un candidato per la panchina bianconera. Partecipa alla discussione

