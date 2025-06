Pioggia pareggio e campioni | il ricordo di Norvegia-Italia 0-0 del 2005

Il ricordo di Norvegia-Italia 0-0 del 2005 rimane vivo nella memoria degli appassionati, testimone di una sfida sotto una pioggia incessante che segnò il cammino verso i Mondiali di Germania. Quel match, equilibrato e combattuto, rappresenta un capitolo importante della nostra storia calcistica, dove talento e determinazione si sono incontrati sotto un cielo plumbeo. La formazione azzurra, guidata da Marcello Lippi, schierò una squadra…

Il 4 giugno 2005, sotto una pioggia incessante all’Ullevaal Stadion di Oslo, l’ Italia affrontava la Norvegia in una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali di Germania 2006. La partita si concluse con un pareggio a reti inviolate, ma fu un incontro ricco di spunti e di protagonisti destinati a lasciare un segno nel calcio italiano. La formazione azzurra: un mix di esperienza e talento. Marcello Lippi schierò una formazione che combinava l’esperienza di veterani con la freschezza di giovani promettenti. In porta, l’inamovibile Gianluigi Buffon, protetto da una difesa composta da Daniele Bonera, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi e Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it