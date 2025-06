Pina Picierno l’europarlamentare Pd sotto scorta | Minacce da filo russi e attivisti pro Palestina

In un clima di crescente tensione, Pina Picierno, europarlamentare PD e vicepresidente del Parlamento europeo, si trova sotto scorta per proteggersi dalle minacce provenienti da filo-russi e attivisti pro-Palestina. La decisione del Viminale testimonia la serietà della situazione, segno di un’Italia che non può tollerare intimidazioni alla propria rappresentanza democratica. La sicurezza di chi lavora per la nostra democrazia è una priorità assoluta.

Il Viminale ha deciso di assegnare una scorta alla deputata europea del Partito Democratico e vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, a seguito di una lunga serie di minacce e intimidazioni subite nelle ultime settimane. Il provvedimento arriva dopo un’escalation di attacchi via mail, lettere anonime e post sui social, culminati con episodi che hanno coinvolto anche la sua vita privata e familiare. Leggi anche: Heather Parisi attacca Pina Picierno: “Vuole censurare Byoblu per l’intervista al giornalista russo Soloviev” A preoccupare in modo particolare i responsabili del ministero dell’Interno sono stati i messaggi provenienti da presunti gruppi filo-Putin, cui si sono aggiunti, nelle ultime settimane, anche attacchi provenienti da sedicenti ambienti pro-Palestina radicalizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pina Picierno, l’europarlamentare Pd sotto scorta: “Minacce da filo russi e attivisti pro Palestina”

Leggi anche questi approfondimenti

Sistema Sorrento, tra gli indagati c’è anche un assistente di Pina Picierno - Tra gli indagati del “Sistema Sorrento” figura anche un assistente di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

Segui queste discussioni su X

L’assegnazione della scorta, che sarà gestita dalla polizia di Stato, è stata già comunicata a Picierno. https://infosannio.com/2025/06/05/minacce-da-filo-russi-e-estremisti-pro-pal-leuroparlamentare-pd-pina-picierno-sotto-scorta/… Partecipa alla discussione

"Nessuna idea deve essere messa sotto scorta. Siamo vicini a Pina Picierno nostra collega, eurodeputata del Pd, a cui e' stata assegnata la protezione della polizia di Stato dopo le minacce subite in questi ultime settimane. La decisione presa dal Viminale e' Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne