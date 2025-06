pigna cade e spacca il parabrezza di un auto parcheggiata

Può succedere anche nelle situazioni più tranquille: una semplice pigna può trasformarsi in un imprevisto di grande impatto. La pensionata di via Montale ha vissuto questa esperienza, lasciandosi riflettere sulla sicurezza e le conseguenze di un incidente apparentemente innocuo. Ma la domanda che sorge spontanea è: se una pigna può danneggiare così gravemente il parabrezza, cosa potrebbe accadere in condizioni più critiche?

Parcheggia l'auto nel cortile di un condominio, cade una pigna dal pino sovrastante e spacca il parabrezza. È successo a una pensionata di via Montale. La visuale del parabrezza non era compromessa del tutto, ma la signora ha chiesto alla polizia che le hanno sconsigliato di mettersi al volante. "Non è tanto per i danni subiti – dice – ma faccio una considerazione: se quella pigna piena di semi ha crinato la robusta vetrata del parabrezza, che cosa sarebbe successo se fosse caduta in testa a un bambino o a una persona?". Una considerazione opportuna per tutta una serie di ragioni ed anche perché non mancano i precedenti.