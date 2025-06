pietro ghislandi morto l attore e comico di striscia la notizia

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Pietro Ghislandi, amato attore e comico che ha condiviso il sorriso di milioni di italiani attraverso le sue straordinarie performance, tra cui il celebre ruolo in Striscia la Notizia. Nato a Comun Nuovo nel 1957, Ghislandi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, dimostrando talento e passione. La sua perdita rappresenta un dolore grande per tutto il panorama televisivo italiano.

È morto Pietro Ghislandi, attore e comico protagonista di tantissime trasmissioni televisive, fra cui Striscia la Notizia. L’artista, malato da tempo, è scomparso all’età di 68 anni. La carriera di Pietro Ghislandi. Classe 1957, Pietro Ghislandi era nato a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo. La sua carriera era iniziata negli anni Ottanta grazie al cabaret e al lavoro come ventriloquo. Nel 1987 era arrivato alla finale di Fantastico 7, programma cult di Rai Uno, insieme al suo pupazzo Sergio. In seguito aveva iniziato a lavorare nel cinema come controfigura di Renato Pozzetto, recitando nel film È arrivato mio fratello. 🔗 Leggi su Dilei.it