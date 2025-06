piero bucchi analizza la sfida tra rimini e cantù per la serie a

Piero Bucchi, ex protagonista di quella memorabile cavalcata con Rimini, si trova oggi a svelare i segreti della sfida tra Rimini e Cantù per la Serie A. Con un occhio esperto e una carriera ricca di successi, il coach analizza pregi e difetti delle due contendenti in un duello che promette spettacolo e emozioni intense. Chi si aggiudicherà il tanto ambito scudetto? La risposta dipende anche dalla profondità delle strategie e dalla tenacia di questi due team...

Ventotto anni fa il sogno, il ritorno in Serie A al termine di una stagione fantastica e dopo dei playoff dominati. Oggi Piero Bucchi, capoallenatore di quella favolosa Koncret Rimini, può analizzare meglio di tutti pregi e difetti delle due contender per la massima serie. Con la sua Brindisi, il coach ha affrontato Rimini e Cantù in regular season con un bilancio in parità, una vinta e una persa con entrambe. Poi i quarti di finale in cui Rbr l'ha spuntata alla quinta partita sulla sua Valtur. Un avversario tostissimo che ha messo a dura prova i biancorossi. Coach, c'è una vera favorita in questa finale? "No, io direi che siamo al 50% di possibilità per ognuna.