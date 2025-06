pierina paganelli la perizia che può scagionare louis dassilva

Una recente perizia invita alla riflessione sulla presunta identità dell’individuo coinvolto nell’omicidio di Pierina Paganelli. I risultati degli esperti informatici, incaricati dal tribunale, non consentono di determinare con certezza il colore della pelle del soggetto ripreso nelle immagini del 3 ottobre 2023. Questa incertezza potrebbe rappresentare un elemento chiave nel processo, aprendo nuove possibilità di indagine e di scagionamento per Louis Dassilva.

