piccolo e severgnini protagonisti città dei lettori sulle note dei queen

Nella suggestiva cornice della Città dei Lettori, protagonisti assoluti saranno Piccolo e Severgnini, pronti a coinvolgere il pubblico con performance e riflessioni emozionanti. Francesco Piccolo, nel suo monologo tratto da ’Son qui: m’ammazzi’, svelerà come la letteratura abbia plasmato il mito della mascolinità, mentre Beppe Severgnini, accompagnato dalla musica del D&B White Socks Quintet, esplorerà i temi del tempo e delle sfide moderne con il suo nuovo libro. Un evento imperdibile per gli amanti della cultura e della riflessione.

Saranno Francesco Piccolo - in veste di attore col monologo tratto dal saggio ’Son qui: m’ammazzi’ (Einaudi), su come i capisaldi della letteratura hanno contribuito a consolidare il mito della mascolinità - e Beppe Severgnini – in scena accompagnato dalla musica del D&B White Socks Quintet per presentare l’ultimo libro ’Socrate, Agata e il futuro’ (Rizzoli), riflessione sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando – i protagonisti di oggi, seconda giornata de ’ La città dei lettori ’, il festival di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it