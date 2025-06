Piccole scienziate crescono | Ruolo cruciale di famiglia e scuola

Promuovere la cultura scientifica tra le giovani generazioni, riconoscendo il ruolo cruciale di famiglia e scuola, invita i piccoli a scoprire le protagoniste femminili delle invenzioni. Sabato, in Piazza San Domenico, dalle 10 alle 18, il laboratorio "Piccole scienziate crescono" della Fondazione Golinelli trasformerà i partecipanti in detective delle STEM, celebrando il talento femminile. La fondazione, nata per ispirare e formare i futuri innovatori, continua a investire nel progresso e nell'uguaglianza.

Le invenzioni scientifiche delle donne protagoniste del laboratorio a cura della Fondazione Golinelli in Piazza San Domenico sabato dalle 10 alle 18. Al centro del workshop proposto le discipline Stem: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Attraverso le attività pratiche della Fondazione Golinelli, i bambini potranno ricostruire la storia e i successi di alcune donne che hanno contribuito ad innovare il mondo. La fondazione, nata per volontà dell’imprenditore Marino Golinelli è esempio di educazione, formazione e ricerca per ragazzi ed insegnanti. Ne parla Eugenia Ferrara, vice direttrice della Fondazione dal 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piccole scienziate crescono : "Ruolo cruciale di famiglia e scuola"

IL RUOLO DELLE NEBULOSE NELLA GENESI STELLARE