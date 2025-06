Piazzale Ungheria torni a essere una zona elegante ma prima prendiamoci cura dei senzatetto

Piazzale Ungheria sta per rinascere come un angolo elegante di Palermo, grazie all'impegno del Comune. Tuttavia, prima di tutto, dobbiamo prenderci cura dei senzatetto che ancora popolano l'area sotto i portici. Solo creando un ambiente accogliente e sicuro possiamo davvero trasformare questa zona, rendendola non solo bella, ma anche inclusiva e vivibile per tutti i cittadini e i visitatori.

Condivido la decisione del Comune di investire su piazzale Ungheria per farla ritornare una zona elegante di Palermo, considerando anche l'elevato afflusso di turisti, ma bisogna intervenire urgentemente per convincere i senza dimora sempre presenti sotto il porticato a sposarsi in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Piazzale Ungheria torni a essere una zona elegante, ma prima prendiamoci cura dei senzatetto"

In questa notizia si parla di: Piazzale Ungheria Zona Elegante

Cittadella dell'artigianato fra via Magliocco e piazzale Ungheria: "Diventerà una delle zone dello shopping" - In occasione delle manifestazioni natalizie, vogliamo rianimare piazzale Ungheria per rendere la zona una delle attrazioni dello shopping.Inoltre, attraverso una manifestazione di interesse stiamo ... Scrive palermotoday.it

Senza tetto e sporcizia, l'abbandono di piazzale Ungheria - È quanto succede a piazzale Ungheria, dove la buona volontà dei residenti e commercianti del quartiere che si impegnano per dare un nuovo volto al porticato si scontra con sporcizia e degrado. Come scrive msn.com

Palermo, da oggi operativo a piazzale Ungheria il nuovo punto vendita per l'acquisto di biglietti e abbonamenti bus, ticket sosta zona blu - PALERMO, 11 agosto - Casse automatiche, vendita abbonamenti e biglietti per bus e tram, tagliandi e abbonamenti per la sosta in zona blu. Da oggi entra a pieno regime il nuovo punto vendita Amat di ... Lo riporta monrealenews.it

Piazzale Ungheria /Villa Borghese - Lussuoso appartamento di charme in palazzo d'epoca. (RM)