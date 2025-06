Piazza per Gaza la lista degli oratori all’esame dei leader

A soli due giorni dalla grande manifestazione per Gaza in Piazza San Giovanni, l’attesa cresce tra i partecipanti e gli organizzatori. Con i leader pronti a prendere parola, la lista degli oratori si fa sempre più attenta e selezionata, testimoniando l’importanza di questa mobilitazione. Un momento cruciale per un tema che non può essere ignorato: ecco chi scenderà in piazza per far sentire la propria voce e sostenere Gaza.

A due giorni dalla manifestazione per Gaza, il 7 giugno in piazza San Giovanni, la macchina organizzativa dei partiti promotori, Pd, M5S e Avs viaggia a pieno regime. L’obiettivo minimo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Piazza per Gaza, la lista degli oratori all’esame dei leader

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta.

Segui queste discussioni su X

Ci vediamo sabato 7 giugno alle 14 in piazza Vittorio Emanuele a Roma per dire basta allo sterminio a Gaza, basta alla complicità con il governo Natanyahu e sì all'autodeterminazione del popolo palestinese. Una grande manifestazione nazionale per riportar Tweet live su X

Da #RulaJebreal a #GadLerner e #Morgantini: ecco i testimonial ultrà della piazza #Pd-#M5 a San Giovanni https://iltempo.it/politica/2025/06/04/news/manifestazione-gaza-palestina-7-giugno-rula-jebreal-gad-lerner-morgantini-testimonial-pd-m5-san-giovann Tweet live su X

The Substitute Millionaire | A Tale of Ambition, Mystery & Fortune