Piazza Luigi Orlando sorpreso a rubare da un' auto in sosta prova a fuggire | 38enne fermato e denunciato

Un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di piazza Luigi Orlando: un uomo di 38 anni, originario della Tunisia, è stato sorpreso a tentare di rubare da un’auto in sosta. La prontezza di un cittadino ha permesso alla polizia di intervenire e fermarlo. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo per tentato furto aggravato, sottolineando l’importanza della collaborazione civica nel mantenere sicure le nostre strade.

Un cittadino di origine tunisina del 1983 è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato. Intorno alle 16.30 di ieri, mercoledì 4 giugno, in questura era giunta la richiesta da parte di un cittadino che riferiva di come in piazza Luigi Orlando un uomo stesse rovistando all'interno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it