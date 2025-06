Piazza Duomo blindata | auto e carabinieri nel cuore della città

Piazza Duomo si trasforma in un presidio di sicurezza e orgoglio cittadino: auto e carabinieri blindati, un gesto tangibile di protezione e rispetto per Monza. In occasione del 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, la piazza diventa teatro di una celebrazione che unisce tradizione e impegno quotidiano. Un momento speciale che rafforza il legame tra forze dell’ordine e comunità, ricordando a tutti l’importanza della sicurezza condivisa.

Monza, piazza Duomo blindata. Anche quest'anno l'Arma dei carabinieri celebrerà il suo anniversario di fondazione, il 211esimo, nel cuore della città. Così che piazza Duomo per tutta la giornata di oggi, giovedì 5 giugno, sarà occupata dai militari dell'Arma che qui celebreranno il loro.

