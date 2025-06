Piazza Damiano Chiesa corriere Sda derubata dello zaino durante una consegna | Il ladro ha agito in meno di un minuto

In un attimo, il caos ha scosso piazza Damiano Chiesa: ieri, durante una consegna, un ladro ha agito in meno di un minuto, forzando il furgone e rubando lo zaino con cellulare e chiavi. Un episodio che mette in luce la vulnerabilità dei professionisti e l'importanza di misure di sicurezza più efficaci. A raccontare quanto accaduto è...

Ha effettuato una consegna all'edicola e in quel minuto un ladro è riuscito a forzare il suo furgone e a rubarle lo zaino con all'interno il cellulare e alcuni mazzi di chiavi. L'episodio è avvenuto in piazza Damiano Chiesa nella giornata di ieri, martedì 3 giugno. A raccontare quanto accaduto è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piazza Damiano Chiesa, corriere Sda derubata dello zaino durante una consegna: "Il ladro ha agito in meno di un minuto"

Approfondisci con questi articoli

Piazza Damiano Chiesa: "Zona tranquilla e vitale. Il verde va curato di più" - Piazza Damiano Chiesa è un tranquillo e vitale punto di passaggio tra corso Sempione, Fiera e CityLife.

Segui queste discussioni su X

Linea 45-99 limitate in Piazza Santi Cosma e Damiano http://gtt.to.it Causa anomalia impianto semaforico guasto in Via Cavour Santena per attraversamento ponte fiume Banna, le linee 45-99 vengono limitate in Piazza Santi Cosma e Damiano. Tweet live su X

Stasera a #Piazzapulita il presidente e fondatore di @Soleterre_it Damiano Rizzi 21.15, La7 @damianorizzi1 Tweet live su X

Il Papa e la visita a sorpresa a San Pietro: senza abito bianco, ma con un poncho e i pantaloni