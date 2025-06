Piante abbattute nel parco dell' Anfiteatro di Arezzo

Nel cuore di Arezzo, il parco dell’Anfiteatro romano vive un momento di trasformazione: dopo la riapertura di una sua porzione su via Margaritone, si stanno affrontando interventi di abbattimento di piante malate nella zona di via Crispi. Questa operazione, necessaria per tutelare la sicurezza e la salute del patrimonio archeologico, segna un passo importante nel processo di tutela e riqualificazione di questo straordinario sito storico.

Dopo la riapertura della piccola porzione che si affaccia su via Margaritone, sono iniziati i lavori all'interno della parte del parco dell'Anfiteatro romano di Arezzo che si affaccia su via Crispi, che è ancora chiusa. All'interno ci sarebbero piante malate ed è iniziato l'abbattimento.

