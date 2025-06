Piano Estate 2025 | nuova opportunità di ampliare l’offerta formativa con occasioni di apprendimento e socialità Webinar di Fondazione Fenice

Sei alla ricerca di un’opportunità unica per arricchire l’offerta formativa estiva del 2025? La Fondazione Fenice presenta il nuovo Piano Estate 2025, un’occasione imperdibile per sviluppare progetti innovativi di apprendimento, socializzazione e inclusione. La prima scadenza è fissata alle ore 15.00 del 13 giugno 2025: non perdere questa chance di fare la differenza nel mondo dell’educazione e creare un impatto duraturo nel percorso dei tuoi studenti.

E’ alle ore 15.00 del 13 giugno 2025 la prima scadenza del nuovo Piano Estate per candidarsi a realizzare progetti di potenziamento delle competenze, per l’aggregazione e l’inclusione. I progetti devono essere attuati entro il 31 dicembre 2026 e svolti in orario extracurricolare, in particolare nei periodi di sospensione dellle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

