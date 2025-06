phasmophobia in arrivo un film prodotto da blumhouse ispirato al videogioco

Il mondo del cinema si prepara a vivere un nuovo spavento con l’arrivo di Phasmophobia, il celebre videogioco horror che ha conquistato milioni di fan dal 2020. Produttori di fama come Blumhouse e Atomic Monster si sono uniti per portare questa atmosfera inquietante sul grande schermo, promettendo un’esperienza cinematografica che farà rabbrividire anche i più coraggiosi. La suspense è alle porte: siete pronti a entrare nel terrore?

Phasmophobia si è rivelato un grande successo sin dalla sua uscita nel 2020. Il gioco horror ha terrorizzato i giocatori per quasi cinque anni, e sembra che presto Phasmophobia farà lo stesso con il pubblico cinematografico. Lo sviluppatore Kinetic Games ha annunciato una partnership con Blumhouse e Atomic Monster per produrre un film live-action basato su Phasmophobia. In un comunicato stampa, il direttore di Kinetic Games e sviluppatore principale di Phasmophobia, Daniel Knight, ha parlato della partnership con le due aziende e del suo impatto sul futuro. " Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente che un adattamento cinematografico di Phasmophobia è in fase di sviluppo: è un grande momento per tutto il team di Kinetic e l'inizio di qualcosa di davvero entusiasmante ", ha dichiarato Knight.