Petronas perde il contratto con Stellantis per l' olio motore | Centinaia di posti di lavoro a rischio

Un colpo duro per Petronas, che si trova ora ad affrontare un futuro incerto e centinaia di posti di lavoro a rischio. La decisione improvvisa di perdere il contratto con Stellantis per l’olio motore Selenia ha scosso gli stabilimenti di Villastellone e Napoli, sollevando preoccupazioni e domande sulla stabilità dell’azienda. In questo scenario, la sfida sarà trovare nuove opportunità e reinventarsi per garantire un domani più solido e sostenibile.

L'annuncio inatteso è arrivato mercoledì 4 giugno 2025, in una riunione convocata d'urgenza dai vertici aziendali della Petronas: "Abbiamo perso la commessa storica per l'olio motore Selenia" hanno spiegato ai dipendenti degli stabilimenti di Villastellone, al confine con Santena, e di Napoli, in.

Petronas perde la commessa olio Selenia, Stellantis sceglie i francesi di Total - Dopo 112 anni di successi, Petronas perde una delle sue piĂą grandi commesse, lasciando il suo storico olio Selenia.

