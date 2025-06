Petrocchi Einaudi e gli altri Il cronoprogramma dei lavori A settembre quasi tutti in classe

Un settembre da ricordare per gli studenti della provincia di Pistoia, con il ritorno in aula che segna un importante passo avanti nel rinnovamento scolastico. La Provincia ha svelato un dettagliato cronoprogramma dei lavori, promettendo di far tornare quasi tutte le strutture in classe entro l’inizio dell’anno scolastico 2025/26. Tra i cantieri aperti, spiccano quelli al Palazzo B della scuola agraria Barone de’. Un nuovo capitolo sta per essere scritto, e il futuro si avvicina.