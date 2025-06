Petrachi vince in Cassazione | la Roma dovrà affrontare un nuovo processo sul licenziamento del 2020

Una svolta decisiva scuote il mondo del calcio e della Roma: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Gianluca Petrachi, annullando la sentenza che aveva dato ragione alla società giallorossa nel suo contenzioso sul licenziamento del 2020. Ora, il procedimento torna in Appello, offrendo a Petrachi una rinnovata chance di difendersi. La vicenda, che ha coinvolto numerosi appassionati, si prepara a un nuovo capitolo ricco di suspense.

Nuova svolta nella causa legale tra Gianluca Petrachi e la AS Roma. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex direttore sportivo, annullando la precedente sentenza della Corte d’Appello, che aveva dato ragione al club giallorosso. Ora, il procedimento tornerà nuovamente in Appello, offrendo a Petrachi l’opportunità di far valere le proprie ragioni in un contesto giuridico più favorevole. La vicenda. Il licenziamento di Petrachi risale al giugno del 2020, durante l’ultima fase della presidenza di James Pallotta. Il dirigente era stato allontanato con l’accusa di aver violato gli obblighi fiduciari, dopo una serie di tensioni interne culminate in uno scontro diretto con l’allora patron statunitense. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Petrachi vince in Cassazione: la Roma dovrà affrontare un nuovo processo sul licenziamento del 2020

