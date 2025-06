pet therapy nel bene confiscato alla camorra comune approva progetto

Un raggio di speranza illumina Grazzanise: il Comune approva un innovativo progetto di pet therapy nel bene confiscato alla camorra, trasformandolo in un’oasi di benessere e inclusione. Il parco verde a Cesa Rocca diventa simbolo di rinascita e solidarietà, offrendo supporto alle persone con disabilità. Con questa iniziativa, Grazzanise si impegna a creare un futuro più umani e accogliente, dove la cura diventa possibile grazie all’amore per gli animali e la comunità.

