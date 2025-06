Pestaggio in piazza Garibaldi Un ferito portato in ospedale Spuntano anche spranghe

Un grave episodio di violenza scuote piazza Garibaldi: un uomo è stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone, che ha utilizzato anche spranghe e pali di ferro. La scena, avvenuta in pieno pomeriggio, ha lasciato un ferito portato d’urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e assicurare i responsabili alla giustizia, perché episodi del genere non devono più ripetersi.

Un uomo pestato da un gruppo di persone che poi si allontanano lasciandolo ferito a terra. Un violento litigio è accaduto in pieno pomeriggio in piazza Garibaldi: alcuni testimoni raccontano di aver visto un gruppo piuttosto numeroso di persone scagliarsi contro un uomo. Nella colluttazione sarebbero stati usati anche dei pali in ferro. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’aggressione avvenuta in piazza Garibaldi, terminal bus della città. La rissa è scoppiata in pieno pomeriggio attorno alle ore 17 quando diverse persone allarmate hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pestaggio in piazza Garibaldi. Un ferito portato in ospedale. Spuntano anche spranghe

