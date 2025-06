Pescara-Ternana allarme rosso a centrocampo per le Fere alla caccia dell’all-in | due possibili soluzioni

Una sfida decisiva e senza mezze misure, Pescara-Ternana mette in gioco tutto: la posta in palio è la promozione diretta in Serie B. Le Fere, alla caccia dell’all-in, affrontano questa battaglia con due soluzioni tattiche per superare l’ostacolo centrale e conquistare la vittoria. È una partita che potrebbe definire il destino di entrambe le squadre, e il centrocampo sarà il vero palcoscenico di questa battaglia epica, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Una sfida senza appello per Pescara-Ternana. Entrambe arrivano all’ultima curva della stagione con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. Un podio che vale l’accesso al prossimo campionato di Serie B. I biancazzurri giocheranno con due risultati su tre a disposizione. Non ci sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Pescara-Ternana, allarme rosso a centrocampo per le Fere alla caccia dell’all-in: due possibili soluzioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Segui queste discussioni su X

? | Multate Ternana e Pescara. Sono 3 i calciatori squalificati | Il Giudice Sportivo dopo la finale di andata dei Play Off di Serie C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC Tweet live su X

Appello: Maxischermo e navette gratuite per la finale Pescara-Ternana https://ladolcevita.tv/occasione-storica-per-la-citta-di-pescara/… #Pescara #FinalePlayoff #SerieC #ForzaPescara #cittàdipescara @TernanaOfficial @PescaraCalcio #ladolcevitamagazin Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

GDF Pescara: operazione “tana delle tigri”.