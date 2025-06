Pescara Riccardo Zappone morto per trauma toracico | ‘Il taser non c’entra’

La tragica scomparsa di Riccardo Zappone, 30 anni, avvenuta a Pescara il 3 giugno, ha suscitato scalpore e interrogativi sulla dinamica dei fatti. Secondo l’autopsia, il decesso è stato causato da un’emorragia interna dovuta a un trauma toracico chiuso, mentre il taser non avrebbe avuto alcuna responsabilità. La verità emerge con chiarezza: cosa si cela dietro questa drammatica vicenda?

L’autopsia: ‘Decesso per emorragia interna’. È stata una “sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso” a causare la morte di Riccardo Zappone, il 30enne deceduto lo scorso 3 giugno a Pescara dopo essere stato bloccato dagli agenti con l’uso del taser. Lo ha reso noto la Procura, che ha affidato l’esame autoptico al professor Cristian D’Ovidio, docente dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Il medico legale ha escluso qualsiasi nesso causale tra l’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici e il decesso. “L’utilizzo del taser – precisa una nota ufficiale – non ha avuto alcun ruolo ai fini del determinismo della morte ”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pescara, Riccardo Zappone morto per trauma toracico: ‘Il taser non c’entra’

