Pescaiola da vivere tutto pronto per l’inaugurazione

Preparativi ultimati per l’attesa inaugurazione di Pescaiola da Vivere, l’evento più atteso del quartiere aretino. Un’occasione unica per riscoprire il cuore pulsante di questa comunità, arricchita da cultura, convivialità e tanta energia positiva. Con il patrocinio del Comune e il supporto di importanti partner locali, il grande momento si avvicina: sabato 7 giugno alle ore 20.00 diventerà ufficiale il rilancio di un quartiere che non vede l’ora di mostrare il suo volto migliore.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Sarà la dodicesima cerimonia di inaugurazione per Pescaiola da Vivere, la grande festa del popoloso quartiere aretino organizzata da Confcommercio Firenze Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, di Banca Tema e Pancar Arezzo. Il taglio del nastro si terrà sabato 7 giugno alle ore 20.00 in via Alessandro Dal Borro, alla presenza del vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, dell’assessore allo sport Federico Scapecchi, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze Arezzo Catiuscia Fei e del presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Pescaiola da vivere”, tutto pronto per l’inaugurazione

