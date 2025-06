Perugia Entri Papa ed esci Cardinale | smentiti i pronostici Marianelli sarà Rettore?

Perugia ha scritto un capitolo sorprendente nella sua storia accademica: i pronostici sono stati smentiti clamorosamente e Marianelli si prepara a essere il nuovo Rettore. In un vento di novità, le vecchie logiche di partito e le alleanze sotterranee sono state sconfitte da una volontà autentica di cambiamento. Non abbiamo fatto sondaggi, non ci siamo lasciati condizionare, ma il risultato parla chiaro: il futuro dell’università è tutto da riscrivere.

Sembrava tutto scritto. I cosiddetti "analisti", opinionisti e portatori di verità avevano già emesso le loro sentenze. C'erano logiche di partito, cordate territoriali, caminetti accesi nei corridoi della politica accademica. Ma il primo turno per l'elezione del nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ha spazzato via tutto, con un risultato che ha smentito previsioni, retroscena e scenari. Non abbiamo fatto sondaggi, non ci siamo affidati ad algoritmi predittivi né a Intelligenze Artificiali. Abbiamo semplicemente osservato. E quel che il cosiddetto "sentiment" restituiva – ovvero la percezione diffusa tra le persone coinvolte – era chiaro: Massimiliano Marianelli era il candidato favorito.

