Personale Ast e ferie in arrivo L’Usb | Piano inadeguato e dannoso

L’estate si avvicina e l’AST di Ascoli si prepara a vivere momenti di grande tensione. Secondo la Rsu USB, le scelte organizzative e il piano ferie 2025 sono inadeguati e potenzialmente dannosi per il personale, già alle prese con una cronica carenza di risorse. La preoccupazione cresce, mentre i delegati esprimono il proprio dissenso e chiedono un cambio di rotta. La situazione richiede attenzione e azione immediata per garantire un futuro più stabile e sicuro.

Un’estate da "brividi" quella che si prospetta per l’Ast di Ascoli secondo la Rsu Usb, che, in occasione del terzo incontro di trattativa con la Direzione aziendale tenutosi il 3 giugno, ha espresso forte preoccupazione per le scelte organizzative e gestionali legate al piano ferie 2025 e alla cronica carenza di personale. Il sindacato di base non è dunque contento del piano ferie che è stato approvato due giorni fa. I delegati Mauro Giuliani, Leonardo Pezzuoli, Amelia Falleroni e Serena Mignini hanno ribadito in una nota congiunta diffusa ieri la netta contrarietà all’accorpamento dei reparti di Chirurgia e Ortopedia dell’Ospedale Mazzoni, considerato "inadeguato e dannoso per la tenuta dell’offerta sanitaria nel territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it