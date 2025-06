Perde l' acquedotto chiusa per lavori la strada per Cavandone

A Verbania, il 5 giugno, via XX settembre si trasformerà in un ponte sospeso tra l’urgenza e le opportunità. Dalle 21.30 fino al termine dei lavori, la strada sarà chiusa al traffico a causa di un intervento di Acqua Novara Vco per riparare una perdita critica dell'acquedotto. Un’operazione essenziale per garantire un servizio più efficiente e sicuro ai cittadini, anche se temporaneamente causerà qualche disagio.

Lavori sull'acquedotto porteranno alla chiusura di una strada. Il giorno 05 giugno via XX settembre, a Verbania, sarà chiusa al traffico dalle 21.30 sino alla fine dei lavori per un intervento di Acqua Novara Vco per la riparazione di una perdita importante all'altezza del civico 8.

