Percorsi sostegno Indire Università docenti 3 anni Attività in aula studio individuale laboratori | ecco come si suddividono i 40 CFU FAQ Ministero

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, questa è la tua occasione per specializzarti attraverso i percorsi promossi da Indire o dalle università partner. Con un’offerta formativa completa che comprende attività in aula, studio individuale e laboratori, potrai acquisire i 40 CFU necessari per il tuo percorso di formazione. Scopri come suddividere i crediti e preparati a un nuovo inizio professionale!

Prenderanno il via nelle prossime settimane i percorsi di specializzazione a cura di Indire o Università che abbiano proposto un'offerta formativa entro il 7 giugno per docenti in possesso di 3 anni di servizio su posto di sostegno alle condizioni indicate nel dm n. 75 del 24 aprile 2025.

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

