Perchè restare e investire in Capitanata si può | le storie di successo chi ce l' ha fatta e come ci è riuscito

Perché restare e investire in Capitanata si può? Le storie di successo di chi ce l’ha fatta dimostrano che il riscatto è possibile, anche partendo dal dolore della lontananza e della perdita delle radici. Restanza, si scrive così, ma si legge come un atto di coraggio e rinascita. È il percorso di chi ogni giorno combatte contro l’insoddisfazione per riconquistare il proprio posto nel cuore di questa terra, e il suo futuro.

Si scrive restanza, si legge riscatto. Il riscatto di chi ha provato il dolore della partenza e della perdita delle proprie radici guadagnandosi il diritto a ritornare; quello di chi ogni giorno fa i conti con lo spauracchio dell'insoddisfazione e cerca di uscire vincitore da una guerra che.

