Perché Norvegia-Italia è già decisiva per qualificarsi ai Mondiali 2026 e non possiamo sbagliare

L’Italia si prepara a sfidare la Norvegia in una partita cruciale, già decisiva per il percorso verso i Mondiali 2026. Con una posta in gioco alta e le regole del girone che non lasciano margine di errore, ogni risultato può fare la differenza nella classifica. La sfida di domani non è solo una partita, ma un passo fondamentale verso il sogno mondiale: scopri perché non possiamo permetterci di sbagliare. Continua a leggere.

L'Italia gioca domani con la Norvegia ed è già obbligata a vincere nonostante disputi la prima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Perché? Il motivo è nella classifica del Girone I e nel regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

