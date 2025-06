Perché medici e infermieri sfileranno al Fatebenefratelli durante la Fashion week

Il 23 giugno, il cuore della Fashion Week si accenderà con un evento inaspettato: medici, infermieri e operatori sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano saliranno sulla passerella come modelli per Antonio Marras. Un’occasione unica che unisce arte, moda e solidarietà, dimostrando come la passione e la creatività possano superare ogni confine. Prepariamoci a vivere un momento memorabile che cambierà il modo di vedere il mondo sanitario e il fashion.

Medici, infermieri e operatori sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano sfileranno come modelli per Antonio Marras. L'appuntamento è per il 23 giugno alle 19 nel chiostro del nosocomio, dove si esibiranno anche gli studenti della Civica scuola di musica Claudio Abbado, la Gialappa's Band. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Perché medici e infermieri sfileranno al Fatebenefratelli durante la Fashion week

