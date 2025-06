Perché Luis Enrique ha detto | “Se avessi avuto tempo ti avrei scritto una lettera più breve”

Luis Enrique ha rivoluzionato il suo approccio comunicativo, ispirandosi alla famosa massima di Blaise Pascal: “Se avessi avuto tempo, ti avrei scritto una lettera più breve.” Questa filosofia, definita “la legge della minima informazione”, mira a trasmettere messaggi chiari e concisi ai calciatori, ottimizzando i risultati e riducendo le incomprensioni. Scopri come questa strategia contribuisce al successo del tecnico spagnolo nel mondo del calcio.

Luis Enrique ha spiegato in cosa consiste "la legge della minima informazione", da lui applicata ai propri calciatori. E per farlo, il tecnico del PSG ha usato una frase di Blaise Pascal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Luis Enrique Detto Avessi

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain - Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Perché Luis Enrique ha detto: “Se avessi avuto tempo ti avrei scritto una lettera più breve” - Luis Enrique ha spiegato in cosa consiste "la legge della minima informazione", da lui applicata ai propri calciatori ... Secondo fanpage.it

Susana Guasch non perdona Luis Enrique: “È stata una presa in giro pubblica, sapeva cosa faceva” - La giornalista spagnola Susana Guasch, oggetto del veleno di Luis Enrique subito dopo la finale di Champions League vinta dal PSG sull'Inter, attacca adesso ... Segnala fanpage.it

Psg-Inter, Masolin spiega le lacrime in diretta alle parole di Luis Enrique - Federica Masolin aveva ascoltato in lacrime la dedica di Luis Enrique alla figlioletta Xana, dopo la vittoria della Champions. La giornalista di Sky ha spiegato la sua reazione ... Come scrive sport.virgilio.it

Orgoglio, anche nella sconfitta, di essere nerazzurro ... Luis Enrique sempre detto grande uomo