Perché l’ho uccisa Il killer di Maria Denisa confessa | chi è cosa fa

Il mistero avvolgeva la scomparsa di Maria Denisa, giovane romena sparita nel nulla tra il 15 e il 16 maggio a Prato. Dopo giorni di angoscianti ricerche, una confessione sconvolgente ha portato alla luce la tragica verità: il killer ha confessato perché ha ucciso Maria Denisa, svelando un lato oscuro e inquietante. Chi è e cosa fa questa figura che ha sconvolto una comunità? La risposta agghiacciante si nasconde nella sua confessione...

Il mistero della scomparsa di una giovane donna romena si è risolto nel modo più brutale e inaspettato. Maria Denisa Adas, trent'anni, era scomparsa nel nulla tra il 15 e il 16 maggio scorsi, dopo essersi allontanata da Prato, dove alloggiava temporaneamente in un residence. Le sue tracce si erano perse in pochi istanti, e le ricerche, partite su segnalazione di amici e conoscenti, non avevano dato alcun esito per giorni. Un silenzio inquietante aveva avvolto la vicenda, alimentando ipotesi, piste e timori. È stato solo il ritrovamento di un corpo senza vita, rinvenuto in un'area impervia di Montecatini Terme, a svelare la tragica verità.