perché l americanizzazione delle imprese spaventa i lavoratori europei

L'influenza crescente della cultura d'impresa americana in Europa sta generando un'ondata di preoccupazione tra i lavoratori locali. Un recente sondaggio evidenzia che l’83% dei dipendenti teme le ripercussioni di questa americanizzazione, portando con sé cambiamenti radicali nei modelli di lavoro e nelle tradizioni aziendali. Ma quali sono le ragioni di questa paura e cosa comporta per il futuro del lavoro nel Vecchio Continente?

Roma, 5 giugno 2025 – I lavoratori europei temono, in larga maggioranza, l’influenza della cultura d’impresa americana. Un recente sondaggio condotto su 1.000 lavoratori europei in Italia, Francia, Spagna, Germania e nel Regno Unito rivela una crescente ansia per la diffusione della cultura aziendale statunitense in Europa. Più di otto dipendenti su dieci (83%) sono preoccupati che leader statunitensi di alto profilo come Elon Musk – specialmente per il suo operato nel periodo dell'amministrazione Trump – possano guidare un cambiamento dannoso delle regole del mercato del lavoro e delle relazioni industriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net