Perché la Bulgaria adotta l’euro dopo anni che sta nell’Ue

Dopo anni di attesa, la Bulgaria si prepara ad adottare l’euro, un passo importante che rafforza il suo legame con l’Unione Europea. Con il via libera ufficiale della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, l’ingresso nella zona euro è previsto per il 1° gennaio 2026. La domanda che molti si pongono è: perché ora, dopo così tanto tempo? La risposta risiede nei progressi di Sofia nel soddisfare i criteri di convergenza necessari per unirsi alla moneta unica.

La Bulgaria è più vicina all ‘euro: il 4 giugno 2025 la Commissione Europea e la Bce hanno ufficialmente dato il via libera all’ingresso della Bulgaria nella zona euro, a partire dal 1° gennaio 2026. Si ricorda che la Bulgaria fa già parte dell’ Unione Europea: è Stato membro dell’Ue dal 2007. La Bulgaria non entra nell’Unione Europea oggi. La relazione di convergenza 2025 della Commissione Ue conferma che Sofia “ soddisfa i quattro criteri di convergenza nominale” previsti dal Trattato di Maastricht. Questo segna una tappa cruciale nel percorso del Paese verso l’euro, perseguito sin dall’adesione all’Ue nel 2007. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché la Bulgaria adotta l’euro dopo anni che sta nell’Ue

Scopri altri approfondimenti

Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026 - La Bulgaria si avvicina sempre più all’ingresso nell’Eurozona, con l’ingresso previsto per il 2026. Nonostante la proposta del presidente di rinviare l’introduzione tramite referendum sia stata dichiarata “inammissibile”, il paese si conferma pronto a adottare l’euro, avvicinando ulteriormente la strada verso l’adesione ufficiale e stabile alla moneta unica europea.

Se ne parla anche su altri siti