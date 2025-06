Perché Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay si sono lasciati | “Lei desiderava avere dei figli”

Dopo otto anni di amore, Dakota Johnson e Chris Martin si sono separati, una decisione dettata da differenze fondamentali. La fonte vicina alla coppia svela che il desiderio di maternità di Dakota non trovava riscontro nel rifiuto di Chris, segnando un punto di rottura tra i due. Una scelta difficile, frutto di sogni divergenti e di una realtà che li ha portati su strade diverse. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata storia d'amore.

Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay si sono lasciati per la differenza d'età: lo racconta una fonte vicina alla coppia che svela i motivi che hanno allontanato l'attrice e il cantante dopo 8 anni d'amore. "Lei voleva un figlio, lui no", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

