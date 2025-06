Per Osimhen l’Al Hilal ha offerto al Napoli 65 milioni + 5 di bonus Romano

L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha fatto il suo tentativo: offrire al Napoli 65 milioni di euro più 5 di bonus per Victor Osimhen. La trattativa si infiamma in vista del Mondiale per club, e il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe presto prendere una svolta decisiva. La gara di mercato si fa serrata, e i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa sfida tra giganti. La prossima mossa potrebbe cambiare le carte in tavola.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen entro l'inizio del Mondiale per club. Ed è stata formulata la prima offerta al Napoli. Per Osimhen l'Al Hilal ha offerto al Napoli 65 milioni + 5 di bonus. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X: L'Al Hilal ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen. La proposta è di 65 milioni di euro + 5 di bonus. La decisione spetta ora al Napoli. EXCL: Al Hilal submit official bid to Napoli for Victor Osimhen as top target. Proposal worth €65m fixed fee plus €5m add-ons, decision up to Napoli now.