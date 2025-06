Per l' M5s il referendum è solo l' inizio Valentina Barzotti | Nuove regole per cittadinanza e salario minimo

Per l'M5S, il referendum dell’8 e 9 giugno rappresenta solo l’inizio di un cammino verso riforme più eque e sostenibili. Valentina Barzotti, capogruppo 5Stelle alla Commissione Lavoro, mette in luce le criticità del Jobs Act e propone nuove strategie per garantire diritti e tutele ai cittadini, puntando su cittadinanza e salario minimo. È ora di ascoltare la voce del popolo e costruire un futuro più giusto per tutti.

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, la capogruppo 5stelle nella Commissione Lavoro della Camera, Valentina Barzotti, illustra le posizioni del Movimento su lavoro e cittadinanza, evidenziando le criticità del Jobs Act e proponendo nuove strategie per garantire diritti e tutele ai.

