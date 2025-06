Penso che i genitori debbano essere genitori e non amici dei propri figli Un ragazzo sotto i 18 anni non dovrebbe stare in giro a notte fonda controllerei chi frequenta… | parla Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann riflette sull'importanza di un ruolo genitoriale saldo e responsabile, sottolineando come i giovani abbiano bisogno di guide ferme e attente. Secondo lui, essere genitori significa essere punti di riferimento, non amici indiscriminati, soprattutto in un’epoca di trasformazioni rapide e sfide crescenti. I giovani meritano protezione e attenzione, e anche le figure pubbliche devono usare la loro voce per promuovere valori sani e condivisi...

"Sono molto interessato ai giovani, forse è successo da quando sono diventato padre. Assistiamo a un degrado evidente, penso che chi, come me, fa un mestiere sotto gli occhi di tutti e ha la fortuna di essere guardato e apprezzato, debba sottolineare ciò che ritiene sia sbagliato. È importante che un personaggio pubblico esprima il proprio pensiero, con educazione, senza insultare nessuno", ha spiegato Alessandro Gassmann a La Stampa. I giovani li guarda da vicino, in famiglia come padre, li racconta sul grande schermo, il suo ultimo film Mani Nude si svolge nell'ambiente dei combattimenti clandestini estremi con lottatori giovanissimi, e in tv è seguitissimo con la serie " Un Professore ": "Mi succede spesso di essere fermato per strada da persone che mi chiedono consigli su letture filosofiche, rispondo sempre ricordando che io faccio l'attore e che, sul tema, sono del tutto ignorante".