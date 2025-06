Pendolare di 25 anni trascinata in una siepe e violentata mentre torna dal lavoro | condannato un 23enne a Lodi

Una tragica vicenda scuote la comunità di Lodi: una giovane pendolare di 25 anni è stata brutalmente aggredita e violentata nel cuore della sua quotidianità, lungo la ciclabile di Tavazzano. L’episodio, avvenuto il 15 agosto 2021, segna una triste pagina di violenza e paura. Ora, con la condanna di un 23enne, si tenta di fare luce su questo orribile fatto e di garantire giustizia alla vittima. Continua a leggere.

L'aggressione è avvenuta il 15 agosto del 2021 lungo la ciclabile di Tavazzano (Lodi). La vittima era appena scesa dal treno, dopo un turno di lavoro in un albergo di Milano, e stava tornando a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

