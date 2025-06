Pellezzano Massimo Ugolini inaugura la quinta edizione di Racconti d’Estate

La quinta edizione di “Racconti d’Estate” a Pellezzano è ufficialmente iniziata con una serata dedicata a sport e cultura, un’occasione unica per immergersi in storie coinvolgenti sotto le stelle. L’evento ha visto come protagonista il rinomato giornalista Massimo Ugolini, volto noto di Sky Sport, che ha incantato il pubblico presente presso i Giardini Pubblici comunali. Questa rassegna, promossa dal Comune di Pellezzano e partner prestigiosi, promette emozioni e suggestioni indimenticabili.

È stata inaugurata con una serata all’insegna dello sport e della cultura la quinta edizione della rassegna “Racconti d’Estate” a Pellezzano. Ospite d’eccezione del primo appuntamento, svoltosi ieri sera presso i Giardini Pubblici comunali, è stato il noto giornalista sportivo Massimo Ugolini, volto storico di Sky Sport. La rassegna, promossa dal Comune di Pellezzano in collaborazione con DLiveMedia, Scabec e Provincia di Salerno, ha preso il via con una riflessione appassionata sul legame tra cultura e sport, tematica al centro dell’intervento di Ugolini. L’incontro, moderato dalla giornalista Stefania Maffeo, ha coinvolto attivamente il pubblico presente, che ha posto domande e condiviso riflessioni con l’ospite, accolto con entusiasmo dalla comunità. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano, Massimo Ugolini inaugura la quinta edizione di “Racconti d’Estate”

Approfondimenti da altre fonti