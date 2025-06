Pellegrini-Roma muro contro muro | si rischia una situazione assurda – ESCLUSIVA

L'addio tra Lorenzo Pellegrini e la Roma si fa sempre più probabile, e il rischio di una crisi insanabile si fa strada. Un rapporto che sembrava solido, ora è diventato un muro contro muro fatto di silenzi e promesse mancate. La questione non riguarda solo un calciatore, ma simbolicamente il futuro del club e la sua capacità di ricostruire fiducia e unità. La situazione rischia di sfociare in un fallimento difficile da recuperare, lasciando tutti con l’amaro in bocca.

Doveva essere un capitano, è diventato un nodo irrisolto. Pellegrini e la Roma non si riconoscono più. Il futuro è un muro contro muro, tra silenzi e promesse mancate Pellegrini-Roma, muro contro muro: si rischia una situazione assurda (AnsaFoto) – serieanews.com Lorenzo Pellegrini e la Roma non stanno più bene insieme. Questo ormai è difficile metterlo in discussione, soprattutto dopo una stagione come quella appena finita. Fuori dal gioco, quasi sempre insufficiente, panchinato o fermo per acciacchi. Alla fine, non era più nemmeno un titolare vero. E Ranieri, pur cercando di coprirlo, gli ha tirato più di una volta le orecchie.

