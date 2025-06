Peg Perego scatta il licenziamento per 90 lavoratori e quell' appello inascoltato dei sindacati

La storica Peg Perego, simbolo di eccellenza italiana nel settore prima infanzia, annuncia il licenziamento di 90 lavoratori nello stabilimento di Arcore. Un provvedimento che ha scatenato l’indignazione dei sindacati, già in mobilitazione per difendere i diritti dei dipendenti. La situazione si fa sempre più critica, mentre l’ombra di una crisi industriale si allunga sul cuore dell’industria italiana. La battaglia per il futuro di questa azienda e dei suoi lavoratori è appena iniziata.

Ieri è arrivato l'annuncio: 90 dipendenti della Peg Perego, la storica azienda di passeggini e del settore prima infanzia e giocattoli, manda a casa 90 lavoratori dello stabilimento di Arcore. Oggi i sindacati annunciano lo stato di mobilitazione. Sempre più tesa la situazione nello storico.

