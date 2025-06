Pedullà chiarisce | Fabregas-Inter domani la deadline! Richieste chiare

Alfredo Pedullà ha fatto luce sulle ultime novità riguardanti l’affare Fabregas-Inter, sottolineando come il tempo sia ormai un alleato prezioso e le richieste del tecnico catalano siano ferme. La prossima mossa potrebbe decidere il destino dell’accordo, ma le condizioni devono essere soddisfatte entro domani: il futuro di Fabregas con la maglia nerazzurra resta in bilico, e tutto dipende dalle decisioni finali.

Alfredo Pedullà ha indicato in maniera molto chiara l’attuale stato delle trattative tra Inter e Cesc Fabregas. Il tempo stringe, le condizioni da soddisfare non cambiano. IL RAGIONAMENTO – Alfredo Pedullà ha descritto lo stato dell’affare che potrebbe portare Cesc Fabregas sulla panchina dell’Inter. La fumata bianca è al momento lontana, con la dirigenza nerazzurra che ha registrato delle richieste molto precise formulate dal tecnico catalano al ds nerazzurro Piero Ausilio durante l’incontro di Londra: « Fabregas e Ausilio si sono lasciati dandosi domani come deadline per provare a colmare le distanze raccontate. 🔗 Leggi su Inter-news.it