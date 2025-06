Pedullà analizza | Fabregas Inter? Situazione al limite del surreale

La vicenda di Cesc Fabregas e il Como si sta trasformando in una narrazione ai limiti del surreale. Alfredo Pedullà, esperto e attento osservatore, ha commentato su X come il presidente Mirwan Suwarso abbia eretto un vero e proprio muro per bloccare la partenza del tecnico spagnolo, nonostante le trattative avessero già preso una piega diversa. Una situazione che continua a sorprendere e lascia molti interrogativi irrisolti.

In questa notizia si parla di: Fabregas Situazione Pedullà Surreale

Pedullà - Il presidente del #Como continua a mettere su un muro altissimo (ne è padrone): dovrebbe soprattutto dirlo a #Fabregas che con l’#Inter ha parlato, con le distanze di ieri che però sono figlie di un dialogo. Situazione al limite del surreale. Partecipa alla discussione