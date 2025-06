Pedro Pascal Ariana Grande e altre celebrity firmano una lettera aperta a sostegno della comunità Lgbtq+ americana

In un gesto di solidarietà e coraggio, celebrità come Pedro Pascal e Ariana Grande si uniscono in una lettera aperta a sostegno della comunità LGBTQ+ americana. Le star chiedono con forza di preservare un fondo di oltre 50 milioni di dollari dedicato alla prevenzione del suicidio tra i giovani LGBTQ+, evidenziando l'importanza di proteggere vite e promuovere l’uguaglianza. Una voce unanime per un cambiamento reale e concreto.

