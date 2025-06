Pedro Obiang ci siamo | è a un passo dal Monza! Pronto un contratto annuale con opzione per il rinnovo i dettagli

Pedro Obiang sta per iniziare una nuova sfida con il Monza! Il centrocampista, protagonista della promozione del Sassuolo in Serie A, è ormai a un passo dal firmare un contratto annuale con opzione di rinnovo. Un acquisto che rafforza il centrocampo dei biancorossi e accende l’entusiasmo dei tifosi. La trattativa è alle battute finali: ecco tutti i dettagli di questa interessante operazione di mercato.

Pedro Obiang si prepara a una nuova avventura calcistica dopo aver contribuito alla promozione del Sassuolo in Serie A. Con il contratto in scadenza, il centrocampista ex Sampdoria—che ha militato nel club genovese dal

