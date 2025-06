Pedopornografia e abusi sui minori | chiesti 8 anni di carcere per un assistente capo scout

Un grave episodio scuote la comunità di Terracina: un giovane assistente capo scout, accusato di pedopornografia e abusi su minori, si trova sotto processo con una richiesta di 8 anni di carcere. La vicenda mette in luce l'importanza di vigilare e proteggere i più vulnerabili, sottolineando come mai bisogna abbassare la guardia contro simili crimini. La giustizia farà il suo corso per garantire tutela e verità.

Terracina, 5 giugno 2025 – Si è tenuta presso il Tribunale di Roma l’udienza preliminare relativa al grave caso di abusi su minori che vede imputato un diciannovenne di Terracina ed ex assistente capo scout. Il pubblico ministero Vittoria Bonfanti ha richiesto per lui la condanna a 8 anni di reclusione e 60mila euro di multa per reati legati alla pedopornografia e all’abuso di minori, approfittando del ruolo educativo rivestito all’interno del gruppo scout. Determinante, nel far emergere la vicenda e attivare l’indagine che ha portato all’arresto del giovane lo scorso 2 agosto 2024, è stato l’intervento della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, dottoressa Monica Sansoni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

