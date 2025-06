Pedopornografia condannato ex portavoce di Amnesty International

L'analisi del suo hard disk e delle sue chiavette USB ha rivelato che Olivier J. possedeva quasi 300 file pedopornografici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pedopornografia, condannato ex portavoce di Amnesty International

In questa notizia si parla di: Pedopornografia Condannato Portavoce Amnesty

Crema, ex portavoce della Provincia condannato per pedopornografia: sconto di pena in Appello - l’8 settembre dello scorso anno era stato condannato dal tribunale di Cremona a cinque anni e sei mesi di reclusione per i reati di pedopornografia e prostituzione minorile. Lo scorso 4 aprile l ... Lo riporta ilgiorno.it

Pedopornografia, assistente sociale condannato a tre anni - 2 marzo 2021 - Un assistente sociale di 46 anni è stato condannato in appello a tre anni di reclusione per diffusione di materiale pedopornografico. In primo grado l'uomo aveva avuto una pena di ... Da lanazione.it

Pedopornografia, condannato l’ex direttore Caritas di Benevento - Il sacerdote, molto conosciuto per il suo impegno sociale nel Rione Libertà, tre giorni dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta della procura di Torino su un giro di pedopornografia online si ... Lo riporta tg24.sky.it

Amnesty diserta Lucca Comics, il portavoce Noury: Non possiamo stare lì